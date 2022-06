Vénus, réduit à 10, renverse Pirae et file en demi-finale de la Coupe de Polynésie

Tahiti, le 9 juin 2022 – Dominé en première période puis réduit à dix au cours de la seconde mi-temps, Vénus s'est néanmoins imposé, jeudi à Pater, en quarts de finale de la Coupe de Polynésie face à Pirae sur le score de 3-1. Tauhiti Keck, Rainui Tze-Yu et Teaonui Tehau ont été les buteurs pour le club de Mahina. Dans l'autre quart de finale de la soirée de jeudi, Dragon s'est péniblement imposé face à Punaruu (2-1) grâce à des buts de Yannick Vero et de Roonui Tinirauarii.



Plus d"infos à venir....

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 9 Juin 2022 à 23:57