Valorisation du cétad au programme de la rentrée à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 11 août 2021 - Après les professeurs et personnels administratifs du collège-cétad de Nuku Hiva, c’est au tour des élèves d’effectuer leur rentrée scolaire. Celle-ci sera échelonnée jusqu’à vendredi. Au programme de cette nouvelle année, le retour de la section GEMM, la pérennisation du programme d’orientation et des actions environnementales relatives à l’Unesco.



Les quatre collèges des Marquises sont répartis sur trois îles : Nuku Hiva, Ua Pou et Hiva Oa. Avec 270 étudiants le collège-cétad de Taiohae à Nuku Hiva est le plus important de l’archipel en nombre d’élèves. La rentrée scolaire 2021-2022 y a débuté mardi avec les élèves des classes de 6ème. Une légère appréhension était palpable dans les rangs de ces jeunes collégiens qui découvraient leur nouvel environnement scolaire, mais aussi le fonctionnement d’un établissement du secondaire. Cette année, la dynamisation et la valorisation du centre d’éducation aux technologies adaptées au développement (Cétad) seront au programme.



Retour des formations aux métiers de la mer



Cette partie de l’établissement réservée à l’enseignement technique propose désormais trois formations reconnues nationalement : le CAP petite et moyenne hôtellerie, et le CAP métiers d’art, avec une spécialisation en sculpture sur bois. Puis, la formation relative aux métiers de la mer : gestion et exploitation du milieu marin (GEMM), qui avait été gelée l’an dernier, est de retour. Une satisfaction pour la population marquisienne, puisque cette formation est particulièrement adaptée à ce archipel éloigné.

Le principal du collège, Dominique Legros précise que “d’autre part, nous mettons en place cette année un brevet d’initiation à la mer, un peu sur le modèle du brevet d’initiation à l’aéronautique, avec une initiation aux métiers de la marine et de l’armée et plus généralement à la culture maritime. Cela permettra aux professeurs de proposer aux élèves de la section GEMM et aux élèves de 3ème une qualification supplémentaire cette année au collège et au Cétad de Taiohae.”



École associée de l'Unesco



Afin d’optimiser l’orientation des classes de 3ème du collège, l’option découverte professionnelle sera pérennisée. Ainsi, les élèves auront l'occasion pour la seconde année consécutive de visiter en cours d'année le tissu industriel et économique local, d’accueillir en classe des professionnels et de faire des stages d’observation en entreprise.

Par ailleurs, les actions de l’établissement au sein de l’Unesco resteront très actives puisque le collège de Nuku Hiva fait partie depuis plus de dix ans des 8 000 établissements scolaires répartis à travers le monde, membres du réseau des écoles associées de l’Unesco. Les élèves seront amenés cette année encore à travailler sur la connaissance et la préservation du patrimoine naturel et culturel des Marquises.