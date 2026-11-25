

Vaisselle jetable, le Cesec refait le procès de la loi de 2024

Tahiti, le 25 novembre 2026 – Saisi de la proposition de loi du Pays de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey visant à assouplir les restrictions sur la vaisselle à usage unique, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a rendu ce mercredi un avis favorable, assorti de 15 recommandations (37 voix pour, cinq abstentions). Mais c'est surtout la loi de septembre 2024, à laquelle les deux élus entendent justement apporter des correctifs, qui a cristallisé les débats.





Deux ans après avoir donné son feu vert au durcissement de la réglementation sur les produits à usage unique, le Cesec a manifestement quelques comptes à régler. Depuis le 1er janvier, restaurants, snacks et roulottes sont tenus de servir leurs clients dans de la vaisselle réemployable pour toute consommation sur place.



Nicole Sanquer et Nuihau Laurey proposent notamment de réautoriser la vaisselle jetable compostable ou biodégradable, sans plastique ni aluminium, mais aussi d'introduire une exception de plein droit aux interdictions en l'absence d'alternative appropriée.



L'occasion pour Jeff Benhamza de rappeler les mises en garde formulées en 2024 sur l'absence de solutions de substitution. “Les services du Pays, quand ils mettent en place des choses, ils devraient penser un petit peu aux alternatives.” Et de faire le parallèle avec une interdiction de circuler en voiture pour préserver la planète, sans proposer d'autre moyen de transport : “Si vous prenez la voiture, vous avez une amende. (…) C'est un peu ça ce qui s'est passé en 2024”, a-t-il insisté, plaidant notamment pour que les délais d'instruction des demandes de dérogation soient inscrits dans les textes, afin de ne pas laisser les entreprises exposées à des sanctions dans l'attente d'une réponse de l'administration.



Un débat qui se trompe de cible



Plus remonté encore, Léo Marais a, lui, directement interpellé le politique : “Mettez-vous à la place des chefs d'entreprise !” Dénonçant l'accumulation des contraintes réglementaires, il a fustigé une méthode qui fait l'impasse sur l'expérimentation : “On parle de sanctions au lieu de parler d'accompagnement.” Et de réclamer “un peu de courage politique” sur un territoire qui revendique son autonomie.



À l'issue des échanges, la rapporteure de l'avis, Florence Drollet, a toutefois tenu à recentrer le débat. “Il y a beaucoup de recommandations qui réitèrent des recommandations qui avaient déjà été émises en 2024, voire en 2020.” De l'accompagnement des professionnels au développement de solutions locales, en passant par la création d'une filière de compostage, nombre d'entre elles ne remettent donc pas en cause la copie des deux élus.



Le Cesec préconise néanmoins de limiter le retour à la vaisselle jetable aux professionnels dépourvus d'équipements de lavage et préfère, à l'exception de plein droit, une période de transition et des dérogations plus rapides. Deux dispositions sur lesquelles les débats auraient finalement pu davantage s'attarder. Car c'est bien sur la manière de sortir des difficultés engendrées par la loi de 2024, et non sur l'opportunité de l'adopter, que les élus de Tarahoi auront désormais à se prononcer. Deux ans après avoir donné son feu vert au durcissement de la réglementation sur les produits à usage unique, le Cesec a manifestement quelques comptes à régler. Depuis le 1janvier, restaurants, snacks et roulottes sont tenus de servir leurs clients dans de la vaisselle réemployable pour toute consommation sur place.L'occasion pour Jeff Benhamza de rappeler les mises en garde formulées en 2024 sur l'absence de solutions de substitution. “Les services du Pays, quand ils mettent en place des choses, ils devraient penser un petit peu aux alternatives.” Et de faire le parallèle avec une interdiction de circuler en voiture pour préserver la planète, sans proposer d'autre moyen de transport : “Si vous prenez la voiture, vous avez une amende. (…) C'est un peu ça ce qui s'est passé en 2024”, a-t-il insisté, plaidant notamment pour que les délais d'instruction des demandes de dérogation soient inscrits dans les textes, afin de ne pas laisser les entreprises exposées à des sanctions dans l'attente d'une réponse de l'administration.Plus remonté encore, Léo Marais a, lui, directement interpellé le politique : “Mettez-vous à la place des chefs d'entreprise !” Dénonçant l'accumulation des contraintes réglementaires, il a fustigé une méthode qui fait l'impasse sur l'expérimentation : “On parle de sanctions au lieu de parler d'accompagnement.” Et de réclamer “un peu de courage politique” sur un territoire qui revendique son autonomie.À l'issue des échanges, la rapporteure de l'avis, Florence Drollet, a toutefois tenu à recentrer le débat. “Il y a beaucoup de recommandations qui réitèrent des recommandations qui avaient déjà été émises en 2024, voire en 2020.” De l'accompagnement des professionnels au développement de solutions locales, en passant par la création d'une filière de compostage, nombre d'entre elles ne remettent donc pas en cause la copie des deux élus.Le Cesec préconise néanmoins de limiter le retour à la vaisselle jetable aux professionnels dépourvus d'équipements de lavage et préfère, à l'exception de plein droit, une période de transition et des dérogations plus rapides. Deux dispositions sur lesquelles les débats auraient finalement pu davantage s'attarder. Car c'est bien sur la manière de sortir des difficultés engendrées par la loi de 2024, et non sur l'opportunité de l'adopter, que les élus de Tarahoi auront désormais à se prononcer.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 25 Novembre 2026 à 14:04 | Lu 494 fois



