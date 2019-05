Va’a V6 – Tahiti Nui Va’a 2019 : Shell Va’a toujours devant Air Tahiti et Edt Va’a

entre Tautira et Pirae. La course s’est faite dans des conditions climatiques calmes, sans vent ni houle significative. Shell Va’a a pu confirmer sa suprématie en remportant cette deuxième étape devant Air Tahit Nui et Edt Va’a qui a pu cette fois-ci monter sur le podium., ont pu de nouveau montrer l’étendue de leur savoir-faire en menant la course de bout en bout. Avec presque cinq minutes d’avance après la première étape , leur avance est désormais de plus de cinq minutes. Le team au coquillage est bien parti pour remporter la victoire au général., s’est associé avec l’équipage Tamarii CPS pour cette course. Rappelons que la Tahiti Nui Va’a se déroule tous les deux ans et demande un gros investissement financier et humain aux équipes. Une trentaine de pirogues étaient au départ de la course cette année., Air Tahiti Va’a a pu doubler Edt Va’a et confirmer ainsi deuxième position au classement général. Edt Va’a, qui a perdu de bons éléments et qui débute sa saison 2019 par cette course, a pu s’accrocher pour monter cette fois-ci sur le podium. Elle devance Team Opt de plus de deux minutes au classement général ce qui lui permet d’envisager un podium final.