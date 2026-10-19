Va'a - La Hawaiki Nui aura bien lieu

Un ouf de soulagement a été poussé, ce samedi, par le monde du va'a. "Compte tenu de l'évolution de la situation liée aux mouvements sociaux, le Comité de la Hawaiki Nui estime que les conditions sont désormais réunies pour organiser l'épreuve dans de bonnes conditions. Le Comité organisateur remercie chaleureusement les clubs, les rameurs, les bénévoles, les partenaires et l'ensemble des institutions pour leur patience, leur soutien et leur compréhension tout au long de ces derniers jours", conclut l'organisation qui donne rendez-vous à tous les passionnés de Va'a pour la 33e édition de l'épreuve.

Pour rappel, la compétition doit débuter le mercredi 28 octobre avec une première étape entre Huahine et Raiatea longue de 44,5 kilomètres. Le lendemain, une plus courte manche de 26 km est prévue jusqu’à Taha’a tandis que les équipages se rendront à Bora Bora, vendredi 30 octobre, pour la plus longue épreuve du parcours (58,2 km) et la fin du triptyque aux Iles Sous-le-Vent. Les courses de para va’a et des jeunes rameurs des catégories U12 à U16 clôtureront normalement l’événement le samedi.





Près de 50 équipes veulent succéder à l’équipage de Shell va’a, vainqueur l’année dernière de leur dixième trophée du Hawaiki avec un chrono de 9 heures 11 minutes et 58 secondes. Chez les hine où la Team Hawaï a remporté les deux précédentes éditions, plus d’une dizaine d’équipages sont inscrits.

