Va’a – Kyle Taraufau enrichit le palmarès du Super Aito

Tahiti, le 8 septembre 2024 - La 32e édition du Super Aito, qui s’est déroulée samedi sur deux étapes, lancée de la plage de Taaone pour une distance totale de 38 km, a été remportée par Kyle Taraufau. Le rameur du Team Air Tahiti s’est imposé au classement général en 2 h 47’ 25’’, soit avec 20 secondes d’avance sur Tuatea Teraiamano du Team OPT, Revi Thon Sing d’EDT Va’a complétant le podium scratch en 2 h 48’ 35’’.



Le parc Aorai tini hau n’était pas aussi fréquenté que prévu, en début de matinée samedi, en préambule au lancement de la Super Aito Sprite Channel Race 2024 organisée par Te Aito Events et ses deux responsables, Mara Aitamai et Charley Maitere, co-fondateurs de l’épreuve qu’ils ont reprise en main cette année. Les deux dirigeants avaient décidé d’annuler la course féminine car beaucoup de complications se sont présentées pour l’organiser et le Super Aito 2024 a dû composer avec la concurrence le même jour de la Catalina Race en Californie et pour laquelle des clubs tahitiens avaient fait le déplacement, et en particulier Shell Va’a et les Team OPT et Air Tahiti Nui. Nombre de ténors étaient donc absents samedi, d’autant que d’autres continuent de boycotter l’épreuve depuis l’édition 2022 qui avait engendré l’insatisfaction de nombreux rameurs. De plus, tous ceux qui avaient obtenu leur qualification pour le Super Aito par le biais du Te Aito au mois de juin ne sont pas venus samedi, ce qui a nettement réduit la participation globale envisagée. Mais il restait tout de même un beau plateau pour animer le Super Aito 2024 et ses deux étapes aux profils très différents.



Au programme, une étape de 10 km, dite sprint, baptisée Challenge Carlos Perez entre la plage de Taaone et le motu Uta, aller et retour, dont le départ était donné à 8 h 30. Les quelque 80 participants, toutes catégories confondues, remettaient ça à midi dans le cadre du Challenge Karyl Maoni pour se lancer vers le motu Martin et parcourir 28 km dans des conditions difficiles avec un fort vent et une houle contraire dans la remontée vers le motu, la descente retour vers l’arrivée étant relativement moins exigeante avec beaucoup de surf.



Et même s’il manquait beaucoup de pointures, les deux étapes ont été négociées sur un rythme intense, mais il est vrai que les rameurs potentiellement aptes à monter sur les podiums étaient particulièrement motivés par le prize money d’un montant total de 3 millions de francs. Au terme de la première étape, Kyle Taraufau avait pris une petite option sur la victoire finale en s’imposant en 56’ 57’’ devant Revi Thon Sing qui a terminé à 9 secondes, Tuatea Teraiamano suivant à 25 secondes, Hitiroa Masingue à 27 secondes et Tapuarii Tamaititahio à 34 secondes. Kyle Taraufau attaquait la deuxième étape en leader, mais la faiblesse des écarts laissait augurer une belle bagarre sur un plan d’eau particulièrement agité entre la plage de Taaone et le motu Martin.