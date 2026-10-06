

VTT - Bataille acharnée dans la boue et la pénombre

Tahiti, le 18 octobre 2026 - Les cyclistes du Fenua se sont rejoints, vendredi soir, au parc Vairai afin de participer à une course de VTT nocturne. Le coureur de Bora Bora, Heiarii Manutahi, a fait un baroud en solitaire gagnant tandis que Pierre Lesy et Kahiri Endeler complètent le podium. Une course qui a servi de grande répétition puisque l’épreuve des Jeux du Pacifique se déroulera sur le même terrain de jeu.



Malgré la pluie, les riders polynésiens ont bien sorti leurs lampes frontales pour participer à la course de VTT nocturne de la Fédération tahitienne de cyclisme. Ils ont été près d’une vingtaine de courageux à monter sur la selle et défier les conditions météorologiques, vendredi soir, dans la pénombre du parc Vairai à Punaauia.



Une répétition générale corsée pour les futurs participants aux épreuves de VTT des Jeux du Pacifique qui se dérouleront sur le même site dans un peu moins d’un an. À commencer par Heiarii Manutahi. L’athlète du Vélo club de Bora Bora, vainqueur du Grand Prix de Pirae il y a quelques semaines, a dominé la course de la tête et des épaules en prenant la tête dès le premier tour pour ne plus jamais la quitter. Il a terminé les dix boucles avec un chrono de 48’ 58”.



“J’espère avoir les mêmes jambes en 2027” “Ce n’était pas évident avec la pluie et la boue. Il fallait partir à l’avant dès le départ pour essayer de prendre du champ sur les copains et mieux gérer la partie technique du circuit. Après, j’ai senti que Pierre (Lesy) revenait fort derrière. Il m’a mis un peu la pression sur la fin mais j’ai réussi à gérer mon avance. Je suis très content de cette victoire, surtout qu’en plus c’est là que se dérouleront les Jeux. J’espère avoir les mêmes jambes en 2027”, croise des doigts Heiarii Manutahi.



À peine revenu des États-Unis où il a disputé les championnats du monde XTerra de triathlon, Pierre Lesy (Tamarii Punaruu) a obtenu une belle deuxième place en passant également sous la barre des 50 minutes.



“J’ai bien aimé ces conditions de course qu’on retrouve pas mal en Métropole. Ce parcours ressemble un peu au cyclo-cross donc je me suis fait plaisir (sourire). Je sentais que je revenais sur Heiarii dans les parties techniques, mais sur la route, il était plus puissant”, a constaté l'athlète qui part dans quelques jours en Nouvelle-Zélande, cette fois, afin de participer à une course de 100 km. Il sera accompagné notamment de son coéquipier Kahiri Endeler. C’est d’ailleurs ce dernier qui a complété le podium de l’épreuve de VTT.





Clémence Dédé défie les tane D’autres catégories étaient au programme. Un trio composé de Serge Lou (Pirae), Jeffrey Hart et Tenoho Brown – tous les deux membres de Riding Team Tahiti (RTT) – s’est joué la victoire sur la course VAE (vélo à assistance électrique). Au bout d’une belle lutte, le licencié de Pirae s’est imposé en 50’ 49’’ reléguant ses deux poursuivants à une trentaine de secondes.



Chez les hine, une seule rideuse s’est présentée sur la ligne de départ en la personne de Clémence Dédé (Marara Tri). La championne de Polynésie en titre de VTT a défié les tane et finit avec un temps de 51’ 16”. Un chrono qui lui permet de prendre la troisième position au scratch.



Un petit as de la piste s’est aussi invité à la partie. Après avoir raté le départ des courses enfants donné un peu plus tôt, Wayne Hart (9 ans) s’est frotté aux grands pendant deux tours sous les yeux de sa famille. Il n’a donc pas pu empêcher Mohea Choune de l’emporter sur la catégorie 9-12 ans tandis que Teunuarii Saugrain a gagné chez les 5-6 ans.



Enfin, Romain Leroux (Tamarii Punaruu) a dû puiser dans ses réserves pour finir l’épreuve et décrocher le prix du plus beau vélo grâce à ses roues colorées qui ont illuminé le parcours.



Résultats Hommes



1er Heiarii Manutahi (VCBB) 48’58”



2e Pierre Lesy (Tamarii Punaruu) 49’27”



3e Kahiri Endeler (Tamarii Punaruu) 52’34”



VAE



1er Serge Lou (Pirae) 50’49”



2e Tenoho Brown (RTT) 51’17”



3e Jeffrey Hart (RTT) 51’30”



9-12 ans



1er Mohea Choune



2e Taiarii Avae



5-6 ans



1er Teunuarii Saugrain



2e Adrien Sauvage



3e Romane Sauvage





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 18 Octobre 2026 à 14:04 | Lu 233 fois



