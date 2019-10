Une elle, deux ils

A chaque île, ses habitants.

Tashiro-jima est l'île aux chats,

Christmas, c'est l'île aux crabes,

Más Atierra a un seul habitant : Robinson Crusoé.



Aujourd'hui, je vais vous parler d'une île connue d'un petit cercle fermé. Une île aux habitants très

particuliers.

Désolé, je ne suis pas autorisé à vous dévoiler son nom, c'est un secret bien gardé.

Sa situation géographique ? Impossible de le savoir puisque c'est une île flottante.

Elle se balade un peu partout. Un jour, je l'ai localisée vers les îles Sandwich, le lendemain, elle

flottait au large de l'île Melon.

Ses habitants sont au nombre de trois. Seulement trois. Des vieux clients.

Je me suis rendu sur cette île pour réparer une platine vinyle démodée (c'est mon métier mais je

vends aussi des photos d'arcs-en-ciel et d’authentiques ouvrages d'alchimie).

Je connais ses trois habitants pour leur avoir livré, il y a quelques années, un vieux manuscrit de

recettes occultes; notament celle d'un élixir d'imortalité.

Elixir dont j'ai moi même abusé quand un ancien ami, Samuel Wallis, le dénicha sur l'Île du Roi

George.



Mais je m'égare, revenons à notre histoire.

12 mars 2017 :

J'approche de l'île flottante au matin, tôt. La journée commence tôt sur une île.

Je débarque. La metéo est belle, comme toujours.

Les trois îliens m'accueillent avec indifférence (appelons ça un enthousiasme caché). Ils sont trés

occupés.

Elle, la seule fille, avec sa robe blanche, se trémousse devant un grand miroir. Elle se tortille

comme pour se séduire.

Un grand homme danse, seul, face à la mer. Face à un public imaginaire de poissons.

Le troisième, à l'allure de rasta, se promène sur la plage en fredonnant, les pieds dans l'eau et la tête

dans les nuages.

Ils sont heureux.

Ma présence n'a pas l'air de les perturber.

Je démonte le phonogramme, trouve rapidement la panne. Je répare la mécanique. Je prends un

disque dans ma saccoche que je place sur le tourne disque, j'augmente le volume, tout fonctionne.

Les voilà enfin, attirés par la musique.

Le grand homme rit comme un enfant. C'est son disque que j'ai mis, sa musique. Il pousse des petits

cris de joie, tape des mains, marche à reculons.

Le rasta, tout sourire, prend une guitare pour l'accompagner.

La femme tourne sur elle-même et fait voler sa robe comme une enfant qui danse.

Le temps passe lentement sur une île mais il passe quand même. Il est l'heure, je dois partir.

Ah oui, avant de disparaître, j'allais presque oublier de leur laisser un petit cadeau: des disques. Leurs disques! Trouvés parmis mes grimoirs.

Sur les pochettes, leurs photos et leurs noms : M. Monroe, M. Jackson et B. Holcomb



Jean-Philippe Porta