Une délégation de l'AS Dragon au Pays du soleil levant

PAPEETE, le 6 juin 2019 - La délégation était composée entre autres des membres du bureau de l'AS Dragon, dont son président, Charles Fong Loi. Un déplacement qui a été mis en place du 14 avril au 6 mai sur l'invitation de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger (APCAE).



Ce voyage consistait à renforcer les liens d'amitié et les relations d'échanges sportives et culturelles entre les APCAE de la Chine et l'AS Dragon. Du 14 avril au 6 mai, une vingtaine de personnes ont donc pris la direction de la Chine.



Durant ce séjour de trois semaines, la délégation a visité plusieurs villes : Shanghai, Changning, Pékin ou encore Hohhot, capitale de la Mongolie Intérieure. L'occasion pour la délégation polynésienne de rencontrer plusieurs personnalités.



Retour en images sur cette escapade.