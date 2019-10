Une conférence internationale MMA à Tahiti

PAPEETE, le 3 octobre 2019 - La fédération polynésienne de lutte, arts martiaux mixtes, jiu jitsu brésilien et disciplines associées organise à Tahiti la première conférence internationale de MMA les mardi 8, vendredi 11 et samedi 12 octobre en présence du président de la fédération internationale de MMA (IMMAF), du directeur France de l’IMMAF et des co-fondateurs de la salle d’entrainement néozélandaise City Kick Boxing.



Une première conférence spécifique sur le MMA aura lieu mardi de 17H30 à 20H00 à l’institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française (gratuite). Elle sera animée par Yann Ramirez, docteur en sociologie et s’intitule « Du free fight aux arts martiaux mixtes : Sportivisation, violence et réception d’un sport de combat extrême ».



Le vendredi 11 octobre, de 8H à 17H00, sera proposée la première conférence internationale du MMA en Polynésie à l'hôtel Intercontinental (entrée gratuite). Enfin, le samedi 12 octobre, de 8H à 17H, une journée portes ouvertes sera proposée au Parc Aorai Tinihau.



Doug Viney et Eugene Bareman, co-fondateurs du City Kick Boxing, seront présents, a également annoncé la fédération. La salle d’entrainement City Kick Boxing est une salle néozélandaise réputée, elle compte parmi ses combattants Israel Adesanya, actuellement champion des poids moyens par intérim à l’ultimate fighting championship (UFC).



D’autres personnalités seront présentes, notamment Bertrand Amoussou, champion de judo, membre de l’équipe de France de judo pendant 10 ans, pionnier du MMA en métropole et directeur France de la fédération internationale de MMA (IMMAF), ou encore Kerrith Brown, ancien judoka de haut niveau et président de la fédération internationale de MMA depuis 2015.