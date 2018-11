Une boîte à livres débarque à Faa'a

Papeete, le 15 novembre 2018 - Une boîte à livres, située dans la galerie commerciale de Carrefour Faa'a, a été inaugurée mercredi 14 octobre. Le principe de cette boîte, installée par l'association Polynélivre, repose sur le troc. Une personne prend un livre gratuitement et le rapporte ou en dépose un autre à la place.



Quel est le point commun entre : Les mémoires de Jacques Chirac, accolées à une biographie de Serge Gainsbourg, qui frôle un bon vieux polar de Mary Higgins Clark ? Si vous calez, passez faire un tour dans le food court de la galerie commerciale de Carrefour Faa'a et vous trouverez la réponse. Allez, on vous donne quelques indices.

Elle est belle avec ses formes carrées, elle respire la jeunesse, elle possède un fort pouvoir d'attraction sur les petits comme sur les grands et surtout elle promet de purs moments d'évasion !

Allez, on vous donne la réponse : c'est la première boîte à livres installée par l'association Polynélivre dans une galerie commerçante.