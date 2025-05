Un viol avec acte de torture et barbarie dans les jardins de la Cathédrale

Tahiti le 23 mai 2025. Un sordide fait divers s’est déroulé la semaine dernière dans les jardins entourant la Cathédrale de Papeete. Un viol barbare, brutal, a conduit une SDF à l'hôpital où cette dernière serait, selon nos informations, décédée.



Un sans domicile fixe d’une vingtaine d’année est actuellement sous les verrous en détention provisoire pour des violences sexuelles graves envers sa compagne, sans domicile fixe elle-aussi.



C’est l’hôpital du Taaone qui a prévenu les autorités judiciaires après la réception d’une femme d’une quarantaine d’années présentant des blessures très importantes dans la zone anale. Les pratiques sexuelles imposées auraient grès gravement mutilé la victime.



Cette dernière aurait été la victime de violences à son encontre par son concubin qui lui aurait imposé des pratiques sexuelles terrifiantes, ce que nous a confirmé ce vendredi la procureure de la République, Solène Belaouar. Toujours selon nos informations, la victime serait, depuis, décédée à l’hôpital.



L’homme a été placé en détention provisoire à la suite de sa garde à vue et une information judiciaire a été ouverte pour viol accompagné d’acte de torture et de barbarie.



Le jeune SDF encourt 30 ans de réclusion criminelle pour ces faits

Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 23 Mai 2025 à 15:36 | Lu 3322 fois