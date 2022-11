Un véhicule et ses six occupants emportées dans la Papenoo

Tahiti, le 6 novembre 2022 - Un véhicule et ses six occupants ont été emportés dimanche dans la rivière au niveau de la vallée de la Papenoo, rapportent nos confrères de TNTV. Seule la voiture et une femme ont pour l'heure été retrouvées.



Alors que les fortes pluies du week-end commençaient à s'estomper, une opération de sauvetage a été lancée dimanche après-midi dans la vallée de la Papenoo après qu'un véhicule et ses six occupants aient été emportés dans la rivière après le premier barrage de la Maroto, rapporte TNTV. Selon les informations de nos confrères de La Mission, le véhicule a été retrouvé depuis, ainsi qu'un seul de ses occupants, une femme, qui a pu être secourue. L'hélicoptère Dauphin a été engagé pour participer aux recherches menées par les pompiers, gendarmes et policiers.

