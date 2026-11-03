

Un test Fr-Alert le 12 novembre prochain

Tahiti le 3 novembre 2026. Par un mail envoyé aux différentes communes de la Polynésie française, le haut-commissariat informe qu'un test du système FR-Alert sera effectué le 12 novembre prochain.



Plusieurs communes ont commencé à alerté leurs administrés que la Direction de la protection civile du haut-commissariat de la République en Polynésie française procédera, le jeudi 12 novembre 2026, à un essai du dispositif national d'alerte FR-ALERT, sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française.

Ce dispositif permet d'alerter rapidement la population sur son téléphone portable en cas de danger grave, notamment lors d'un cyclone ou d'un tsunami.

Le mail envoyé stipule bien qu' il s'agira uniquement d'un exercice.

Si vous recevez un message d'alerte sur votre téléphone à cette occasion, gardez votre calme. Aucune action particulière n'est requise dans le cadre de ce test.

Cet exercice permettra notamment de recueillir des informations sur la bonne réception des messages par la population.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 3 Novembre 2026 à 12:09 | Lu 642 fois



