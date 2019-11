Un siège de sécurité ou une amende ?

En pratique, un bon est remis aux contrevenants qui acceptent l’arrangement. Charge à eux de se rendre chez le commerçant partenaire pour récupérer leur équipement de sécurité. La contravention est ensuite annulée dès que la preuve d’achat est portée au commissariat. "C’est une campagne mise en en place comme alternative aux poursuites", précise le commandant divisionnaire Marc Cléarc’h. "A ce jour, on a une cinquantaine de sièges pour enfants déjà distribués dans le cadre de cette opération. D’ici la fin de l’année, une trentaine restent encore à pourvoir. C’est-à-dire que grâce à cette opération, 80 enfants auront pu bénéficier de cet équipement de sécurité".



L’opération bénéficie d’un budget de près de 1,3 million de francs, avec 800 000 Fcfp tirés sur le fonds Sécurité routière et 480 000 Fcfp financés par l’association polynésienne pour la prévention routière. "Sur notre zone de compétence, à savoir Papeete et Pirae, on constate régulièrement des accidents impliquant des enfants installés à l’avant du véhicule, sur les genoux du conducteur ou à califourchon, autant de comportements dangereux et interdits, explique le n°2 de la DSP. C’est une campagne préventive pour éviter ce type de problématiques. Nous ne voulons pas attendre d’avoir un nombre suffisant d’accidents graves pour réagir."