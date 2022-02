Un séminaire pour aider les jeunes polynésiens à se réapproprier leurs langues

Le séminaire Rurura'a ihi reo impliquant des participants d'horizons très divers jeudi matin. Les participants étaient invités à se pencher sur la problématique de l'utilisation des langues polynésiennes chez la plus jeune génération.

Comment donner envie aux jeunes d'utiliser les langues polynésiennes ? C'est la question que se sont posés des acteurs de l'éducation, de la recherche, de la culture, du monde associatif, de l'entreprenariat ou de la vie civile, réunis en séminaire jeudi à l'hôtel Intercontinental de Tahiti pour le premier séminaire de ce type organisé depuis 2015.

L'enjeu est de taille : face à la perte de transmission intergénérationnelle et au rétrécissement de l'espace social de pratique des langues polynésiennes, les participants se sont interrogés sur la manière d'amener la société polynésienne à se réapproprier ses langues d'origine et à lui donner envie de le faire. Organisé à l'initiative du ministère de la Culture, le séminaire Rurura'a Ihi Reo a été mené intégralement en langue tahitienne. Les participants se sont répartis en quatre ateliers pour évoquer autant de thématiques : la petite enfance et la formation des personnels ; la pédagogie traditionnelle ; la place de l’outil numérique dans le développement des langues ; vivre sa langue en immersion culturelle.

En fin de journée, les discussions ont porté sur les Matari'i ni'a et Matari'i raro, plus particulièrement des dates envisageables pour leurs célébrations .

Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, a exprimé sa satisfaction quant à cette journée et envisage de renouveler, dans des délais plus brefs, ce travail collectif. Des axes ont ainsi pu être tracés pour montrer aux Polynésiens, particulièrement les plus jeunes, la valeur de leurs langues. “Il faut donner envie aux jeunes d'utiliser les langues polynésiennes en leur proposant des représentations positives sur les langues et les cultures, au lieu d'opposer les langues entre elles ou de les poser en termes de problèmes”, a déclaré Lovaina Rochette, professeure de langue tahitienne à l'université. “Les associations culturelles comme Haururu, à Fare Hape, ou Ātiti'a, à Moorea, font un travail formidable pour cette valorisation et proposent une véritable immersion culturelle, ils font vivre la langue. Les projets scolaires, comme le Heiva Taurea, permettent aussi aux jeunes de se réapproprier leur langue d'origine”, poursuit-elle.





Vers des jeunes bilingues





Le développement récent des écoles bilingues avec des cours pour moitié en français et pour l'autre moitié en reo māohi a été saluée comme une avancée positive ; c'était d'ailleurs une des pistes soulevées par le séminaire précédent, a souligné Heremoana Maamaatuaiahutapu. Les participants ont d'ailleurs émis le souhait que ce système soit élargi au-delà des 17 classes bilingues actuelles et puisse se perpétuer au collège. Cependant, l'école seule ne peut porter la transmission des langues polynésiennes, prévient le ministre. Il faut présenter à la jeune génération le tahitien, par exemple, comme une “langue vivante et pas simplement une langue d'enseignement”, ajoute Lovaina Rochette. C'est donc aussi vers les parents que se tournent les acteurs du séminaire, en cherchant, là aussi, les moyens de “donner envie”. “Ce que tes parents à toi t'ont transmis a de la valeur, tu as de la valeur. Transmets-la à ton tour et n'aies pas honte de cet héritage. Même une simple berceuse, c'est important”, explique l'enseignante.





Le rôle clef des étudiants





Pour le ministre de la Culture, “le lien entre les générations a été la clef de la réussite de cette journée. Sinon, on a l'impression que c'est une affaire qui concernait seulement les générations les plus anciennes”. Ainsi, le travail de rapporteur dans chaque atelier a été assuré par des étudiants de langues polynésiennes de l'Université de la Polynésie française. “On a dû récolter toutes les idées qui ont été énoncées dans chaque atelier, en faire un résumé pour pouvoir les présenter à la fin du séminaire”, témoigne Herenui V ā na'a, en deuxième année de licence. “[Dans mon atelier] on a parlé des outils numériques et de leur utilisation dans le cadre de l'apprentissage des langues polynésiennes. On a conclu qu'il était difficile d'utiliser les outils numériques en Polynésie, à cause de la fracture numérique notamment. Il faut les rendre plus accessibles, plus faciles d'utilisation et plus attractifs”, détaille Ragihau Huet, lui aussi en deuxième année. Un travail difficile, mais visiblement mené à bien, selon Lovaina Rochette, leur professeur, qui ajoute : “Sur le marché du travail, il y a de l'espoir pour ces jeunes-là, que ce soit comme interprètes, animateurs culturels, ils ont beaucoup à apporter.”







Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture : “Être bilingue n'est pas un handicap”

“ Je pense que [l'objectif] a été atteint, même si on n'a pas tout à fait terminé. Il y a déjà une demande pour en faire un deuxième. Le premier c'était en 2015, un certain nombre de recommandations avaient été faites, par exemple sur les classes bilingues. Aujourd'hui, il y a 17 classes bilingues. On a comme objectif d'intégrer les familles et de les sensibiliser à l'intérêt pour leurs enfants d'être bilingues, plurilingues. Ce n'est pas un handicap, c'est une richesse dans le développement des enfants, de leur cerveau, de leurs compétences cognitives, c'est prouvé. Il faut que les parents se rendent compte que leur langue, leur culture n'est pas une tare et au contraire, la transmettre va permettre à leurs enfants de beaucoup mieux évoluer y compris dans le milieu scolaire. Il y a une demande de créer plus de classes bilingues, voire d'aller au-delà simplement de la maternelle et du primaire. Je vais porter tous ces messages auprès du gouvernement. La demande d'instaurer dans le calendrier, d'officialiser les dates de Matari'i ni'a, on s'est mis d'accord sur le 20 novembre et le 20 mai pour le Matari'i raro, avec en plus la liberté pour chacun d'organiser pour certains le parara'a matahiti , d'autres préféreraient célébrer la lune tireo qui est l'équivalent de la nouvelle lune… Liberté à chacun d'organiser au sein de cet espace-temps, ses manifestations.”



Rédigé par Antoine Launey le Vendredi 25 Février 2022 à 13:21