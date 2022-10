Un pêcheur porté disparu à Tubuai

Tahiti, le 17 octobre 2022 - L'embarcation d'un pêcheur de Tubuai, une coque aluminium, a été retrouvée lundi après-midi sur la barrière de corail sans trace de vie. Des recherches par Gardian, navires et via le Prairial sont en cours.



Lundi en début d’après-midi, le centre de secours en mer JRCC Tahiti a été avisé par la brigade de gendarmerie de Tubuai de la découverte, par des pécheurs, de débris appartenant à un petit navire. Une coque aluminium dont le propriétaire était parti en pêche en début de journée.



Rapidement, le JRCC a mis en place un dispositif de recherche et de sauvetage composé de cinq embarcations de pêcheurs locaux, déjà sur zone, d’un navire support de plongée désigné en tant que coordonnateur, du Gardian des Forces Armées et de patrouilles à terre réalisées par le chef d’aérodrome. En milieu d’après-midi, le navire coque aluminium a été retrouvé sur la barrière de corail, à l’intérieur du lagon, rempli d’eau et vidé de ses équipements. Aucune trace de vie n’a été identifiée à proximité.



À la tombée de la nuit, par mesure de sécurité, le dispositif composé des moyens locaux a été suspendu et remplacé par la participation de la frégate Prairial des Forces Armées, engagée par le JRCC Tahiti en fin d’après-midi, afin de continuer à ratisser la zone. Pour l’heure, les recherches sont infructueuses. Un nouveau point de situation sera réalisé mardi. Toutes informations permettant de retrouver le pécheur disparu doivent être communiquées immédiatement au JRCC Tahiti, coordonnant l’opération, par téléphone sur le numéro d’urgence 16 (numéro gratuit et prioritaire).