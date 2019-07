Un mutoi de Papeete attaqué par des chiens errants

PAPEETE, le 8 juillet 2019 - Un policier municipal de Papeete a été attaqué par six chiens errants la semaine dernière à Papeete. Sans propriétaire, les animaux ont été capturés et seront euthanasiés sous huit jours.



La semaine dernière, en centre-ville de Papeete, un policier municipal de la commune a été attaqué par une meute de chiens errants. Vendredi, les autorités sont parties capturer les six chiens à l’origine de l’attaque, en tentant d’identifier leurs propriétaires. Deux sans-abris de Papeete ont reconnu nourrir les six animaux mais ne pas en être propriétaires. Les chiens ont été placés au chenil. Et sans nouvelle de leurs éventuels propriétaires, les malheureux canidés seront euthanasiés sous huit jours.