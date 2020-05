Un membre d’équipage de l’A330 dépisté positif au coronavirus à Tahiti

Tahiti, le 5 mai 2020 – Un 59e cas « importé » de coronavirus a été dépisté lundi en Polynésie française, parmi l’équipage de l’A330 MRTT Phenix arrivé dimanche soir pour une mission militaire de ravitaillement et pour transporter notamment une deuxième équipe de décontamination en Polynésie.



C’est une information Tahiti Infos, un 59e cas de coronavirus assez particulier a été dépisté lundi en Polynésie française. En effet, il s’agit d’un nouveau cas « importé » par un biais pour le moins inattendu. Un membre de l’équipage de l’avion militaire A330 MRTT Phenix, arrivé dimanche soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, a été testé positif au Covid-19 lundi au cours de son escale de 48 heures en Polynésie française. Passé par La Réunion et la Nouvelle-Calédonie, l’équipage de l’appareil militaire devait pourtant respecter un protocole sanitaire strict en faisant l’objet d’une quatorzaine et d’un test négatif au départ de Paris. L’équipage devait ensuite effectuer un nouveau test au départ de Tahiti pour des raisons administratives tenant à la suite de sa mission via les Etats-Unis. Et c’est à cette occasion que le dépistage d’un des membres de l’équipage de l’appareil s’est avéré positif.



Selon nos informations, pourtant, l’équipage et la totalité des passagers de l’A330 MRTT ont tous été dépistés négatif au coronavirus en fin de semaine dernière à Nouméa, y compris le cas positif découvert en Polynésie. On confirme également du côté de l’Etat que cet équipage est resté totalement confiné « sans aucun contact local » pendant les 48 heures passées à Tahiti, et que le cas positif est reparti mardi matin avec l’A330. On confirme par ailleurs avec certitude, pour ce qui concerne l’équipe de décontamination, qu'elle est restée confinée 14 jours sur le camps de Mourmelon dans la Marne et que tous ses membres ont été dépistés négatifs avant le départ vers la Polynésie française. Cette équipe effectue actuellement un second confinement de 14 jours au fenua. En revanche, les forces armées devaient encore vérifier mardi matin les détails exacts du protocole appliqué pour l’équipage de l’A330 avant son départ de Paris.



L’A330 MRTT Phenix effectuait une mission de ravitaillement pour les forces armées, l’Etat et le Pays et transportait notamment la deuxième équipe de décontamination envoyée par l’Etat.