Un jeûne en hommage aux victimes du Covid

Tahiti, le 28 août 2021 – Dans un discours solennel, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a appelé samedi l’ensemble des Polynésiens à jeûner le dimanche 5 septembre prochain en mémoire des personnes décédées du Covid depuis le début de la pandémie. À défaut de solliciter la solidarité nationale, le président a demandé un secours de “l’au-delà ”.



“Malgré le génie de l’homme, malgré toutes les connaissances accumulées depuis des siècles, toutes les technologies dont nous disposons, nous n’arrivons pas encore à terrasser ce minuscule virus”, a débuté samedi le président de la Polynésie française, Edouard Fritch. Dans une déclaration devant les responsables des confessions religieuses à la présidence, le chef du Pays a proposé à tous les Polynésiens “de s’unir en prières et en intentions de paix et de guérison”, le dimanche 5 septembre prochain à l’occasion de la journée internationale de la charité. Ainsi, un jeûne viendra accompagner ce moment de recueillement.



Limite de la science, appel à l’au-delà



Affirmant que tous les moyens dont dispose le Pays sont actuellement mis en œuvre pour lutter contre le virus, Edouard Fritch a une énième fois rappelé que “le vaccin reste la seule solution si nous voulons mourir moins”. Le président de la Polynésie française veut garder espoir mais estime qu’il faut désormais se recueillir et demander le “secours de l’au-delà”. “Quelque part, je crois que l’on a atteint les limites de la science, les limites de ce que nous pouvons faire nous les hommes. Je ne dis pas que c’est du désespoir, mais qu’il faut peut être faire appel à autre chose”.



S’il espère atteindre rapidement les 70% de vaccination, le président de désole de voir que la population écoute davantage “les antivax” que les chiffres des établissements hospitaliers avant de se demander “comment peut-il y a avoir encore des gens qui parcourent les rues pour aller dire “n’allez pas vous faire vacciner” ? Le vaccin ne tue pas, il protège. Il n’empêche pas le Covid de venir sur nos corps mais il nous protège”.