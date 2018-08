Un hôpital 'āpī en projet à Taravao

TARAVAO, le 1er août 2018 - L'établissement Tahiti nui aménagement et développement (TNAD) se chargera des études pour la construction du nouvel hôpital. Depuis quelques années, la vétusté de l'actuel hôpital inquiète le personnel et les malades. Le projet du nouvel hôpital répondra aux nombreuses attentes.



L'établissement est vétuste, et la réhabilitation de ses locaux semble être difficile et onéreuse. D'un autre côté, l'hôpital du Taaone affiche complet avec des taux supérieurs à 100 %, notamment en oncologie, psychiatrie, chirurgie, médecine et hémodialyse. Les besoins d’ouverture de lits et de places sont donc avérés.



Le déficit immédiat le plus important se situe en soins de suite et de rééducation (SSR) ainsi qu’en soins de longue durée (SLD). Les projections de population à 30 ans (330 000 habitants), donnerait en 2050, en appliquant les mêmes indices et avec les mêmes autorisations délivrées, des besoins en lits et places supplémentaires : 118 lits en médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), 51 lits en SSR, 47 lits en SLD et 13 lits en psychiatrie adulte (avec le centre de santé mentale qui serait opérationnel d’ici là).



Le projet devra donc être conçu de manière à pouvoir s’adapter aux évolutions des besoins des cinquante prochaines années. Le projet de construction d’un hôpital neuf à Taravao répond aux besoins de prise en charge des patients après leur séjour en phase aigüe dans des établissements hospitaliers publics et privés de haute technicité, pour assurer la suite de leur traitement et faciliter leur retour à domicile avec de bonnes conditions de prise en charge sanitaire.



De même, ce projet doit permettre également d’assurer les soins de proximité, si le recours à un plateau technique trop spécialisé ne s’impose pas. Ainsi, il est proposé de définir le préprogramme de la manière suivante :

- Ouvrir des lits de soins de suite, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle et des lits de long séjour,

- Ouvrir une maternité de proximité et des lits d’obstétrique,

- Ouvrir des salles d’intervention chirurgicale pour la chirurgie ambulatoire,

- Ouvrir des lits et places de psychiatrie,

- Ouvrir des postes de dialyse.



Face à ces constats, il est préférable de lancer la construction d’un nouvel hôpital de proximité permettant de répondre d’emblée à l’ensemble des préoccupations sanitaires énoncées. L’établissement TNAD (Tahiti Nui Aménagement et développement) dispose d’un budget de 80 millions Fcfp pour reprendre les études en vue de cette construction. Les études seront lancées sur la base de ces orientations prédéfinies.



Aujourd'hui, l'hôpital de Taravao accueille les habitants de Papara jusqu'à Hitiaa o te Ra, ce qui représenterait un panel de près de 53 000 habitants, soit 28 % de la population de l'île de Tahiti.