Un fa'a'apu bio et solidaire pour sortir 13 jeunes de "la galère"

Papeete, le 18 septembre 2019 - Ils sont 13 jeunes au parcours un peu " galère ". Embauchés en service civique, ils ont neuf mois pour apprendre les bases du métier de cultivateur. Leur mission, créer de A à Z des fa’a’apu bio et solidaires, à Pirae et à Faa'a, et vendre ensuite leurs produits. Tahiti infos vous propose de suivre quelques-uns de ces jeunes issus du quartier de Micheli à Pirae, tout au fil des mois que va durer ce projet d'insertion par la terre.



Un coupe-coupe à la main en train de tailler du bois, le jeune David est tout heureux d'être au grand air. "Je m'ennuyais, je passais mes journées à rien faire chez moi, à regarder la télé. J'ai vu l'annonce du service civique, j'ai répondu et puis j'ai été pris". David fait partie des 13 volontaires qui ont été retenus pour créer trois fa’a’apu de toutes pièces : un à Pirae et deux à Faa'a.



Initié par Face (le Club Fondation Agir Contre l'Exclusion) et trois associations de quartier, ce projet a pour but d'insérer 13 jeunes dans la société par le travail de la terre. Douze d'entre eux sont embauchés en service civique pour une durée de neuf mois. Le treizième, Médéric, pour six mois en STH (Stage Travailleur Handicapé).



Tout au long de leur contrat, ces jeunes vont bâtir des fa’a’apu bio et solidaires à Motio, dans le quartier de Heiri à Faa'a, à Hotuarea, également à Faa'a, et un dernier dans le quartier de Micheli, à Pirae. Régulièrement, les trois équipes vont se donner un coup de main en allant sur les différents sites aux géographies peu semblables : le premier est un terrain en pente, le second, quartier Micheli, est en jachère et le troisième, à Hotuarea, est sur une terre qui a déjà été cultivée. Ces particularités vont permettre aux jeunes de s'adapter plus tard à toutes les configurations.