Un campagne pour mettre le local dans votre assiette

PAPEETE, le 15 janvier 2017 - Dans le cadre de sa promotion de la production agricole locale, le ministère du développement des ressources primaires lance une campagne pour inciter les Polynésiens à manger local.



Suite à une campagne "de dénigrement", selon les termes de Tearii Alpha, ministre des Ressources primaires, la direction de l'environnement avec la CAPL et la direction de l'Agriculture ont décider de lancer une campagne "manger local" afin de redorer le nom de l'agriculture polynésienne, mais aussi de pousser les consommateurs à privilégier les produits du fenua. En fonction de la saison, mais aussi du produit, il peut arriver qu'un produit local soit plus cher que le même produit importé. Ce à quoi, le ministre répond, "je pense que les plus les agriculteurs seront nombreux à produire des produits biologiques, plus nous les retrouverons sur le marché de la distribution. Il y a certes les grandes surfaces, mais lorsque nous connaitrons les adresses des agriculteurs dans les différentes communes qui produisent des fruits et légumes de qualités, les circuits de distribution se feront de manière naturelle." Sans oublier que 80 % de la production agricole biologique se vend en direct, via les paniers par exemple.



La campagne "manger local" est déclinée en cinq bénéfices, chacun, représenté par un ambassadeur. Cinq personnalités du fenua ont accepté de porter le message de la campagne de communication : Cédric Wane, sportif de haut niveau et responsable du Café Maeva a accepté de mettre en avant la qualité des produits polynésiens. Teiva Manoi, orateur lors du Heiva i Tahiti axe son action sur la l'importance d'origine, la provenance des produits. Le Développement durable est défendu par Heia Teina, agricultrice biologique et présidente de l’association Bio Fetia, tandis que le Goût sera mis en avant par Jean-Pierre Despériers, cuisinier de renom et la Variété. Enfin, Nathalie Convert, responsable d’une unité de transformation aux îles Sous-le-Vent mettra en valeur la variété des produits.