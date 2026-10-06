

Un appel à l’unité pour l’égalité des soins dans l’Hexagone

Tahiti, le 13 octobre 2026 - La proposition de loi en faveur de l’égalité d’accès aux soins pour les ressortissants ultramarins sur l’ensemble du territoire national risque d’être “vidée de sa substance” au Sénat, déplore la députée polynésienne Mereana Reid Arbelot après l’adoption de sept amendements par la commission des affaires sociales. Elle appelle les parlementaires et les populations du Pacifique “à rester unis et mobilisés” en vue de l’examen du texte en séance publique au Sénat, lundi 19 octobre.





Adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en juin dernier, la proposition de loi



“Aujourd’hui, les étudiants, les travailleurs en mobilité et les patients évacués sanitaires (évasan) sont contraints d’avancer des frais médicaux parfois très importants ou sont privés de couverture sociale effective pendant plusieurs mois”, rappelle la représentante. Pour pallier ces manquements en cas de déplacement dans l’Hexagone, c’est “un moyen d’identification électronique analogue à la carte Vitale” qui est envisagé.

Adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en juin dernier, la proposition de loi visant à garantir l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins sur l’ensemble du territoire national portée par Mereana Reid Arbelot sera prochainement examinée en séance publique au Sénat. Dans un communiqué de presse, la députée polynésienne fait part de “sa profonde inquiétude” suite à l’adoption, ce mardi 13 octobre, de sept amendements par la commission des affaires sociales du Sénat, “qui remettent en cause les objectifs fondamentaux” du texte.“Aujourd’hui, les étudiants, les travailleurs en mobilité et les patients évacués sanitaires (évasan) sont contraints d’avancer des frais médicaux parfois très importants ou sont privés de couverture sociale effective pendant plusieurs mois”, rappelle la représentante. Pour pallier ces manquements en cas de déplacement dans l’Hexagone, c’est “un moyen d’identification électronique analogue à la carte Vitale” qui est envisagé.

“Cette avancée historique est menacée”

Or, les amendements précédemment évoqués risqueraient de compromettre cette avancée en excluant les urgences médicales, en empêchant la délivrance du moyen d’identification électronique par la caisse locale et en supprimant la garantie explicite de continuité de la protection sociale. L’accès des Wallisiens et Futuniens pourrait également être compromis. Pour Mereana Reid Arbelot, “le Sénat risque de vider de sa substance” cette proposition de loi en faveur de l’égalité d’accès aux soins. Elle évoque “des amendements portés par des sénateurs hexagonaux dans le prolongement de positions défendues par les administrations centrales parisiennes”. La députée déplore par ailleurs la multiplication des allers-retours parlementaires – à travers trois autres amendements – susceptibles de compromettre l’adoption définitive du texte.



“Cela fait plus de vingt ans que les Polynésiens, les Calédoniens et les Wallisiens attendent une solution à ces difficultés. Aujourd’hui, malgré la mobilisation commune des parlementaires du Pacifique, cette avancée historique est menacée”, dénonce la représentante. À l’approche de l’examen du texte au Sénat, lundi 19 octobre, elle appelle donc “l’ensemble des parlementaires du Pacifique, ainsi que les populations polynésiennes, calédoniennes et wallisiennes et futuniennes, à rester unis et mobilisés pour défendre cette proposition de loi”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 13 Octobre 2026 à 17:29 | Lu 273 fois



