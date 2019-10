Un an supplémentaire pour finaliser le CRSD

PAPEETE, le 24 octobre 2019 - Le comité de pilotage du Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) a validé jeudi un avenant prolongeant le délai de validité du CRSD d’un an à février 2021.



Un avenant validé jeudi lors de la réunion du comité de pilotage du CRSD prévoit la prolongation d’une année supplémentaire de la durée de validité du Contrat de redynamisation des sites de défense.



Ce délai supplémentaire doit permettre de finaliser la cession des sites destinés aux communes de Papeete et Pirae, actuellement l’objet de démarches pour la signature d’actes de transfert avant juin 2020.



La complexité de certains projets et les préalables financiers et techniques relatifs à la dépollution de certains des sites concernés, sont à l’origine de retards dans la procédure de rétrocession.



A ce jour 8 emprises ont été cédées au profit des communes de Arue, Taiarapu-Est (Fort de Taravo ; Station ionosphérique ; Centre d’instruction nautique), Mahina, Faa’a et au profit du Pays, à Pirae (Résidence Grand) et Taiarapu-Est (Résidence Mariani).



A l’origine du Contrat de redynamisation des sites de la Défense (CRSD), la réforme des forces armées opérée en Polynésie française s’est traduite par un accord signé à Papeete, le 22 février 2016, pour une durée de validité de quatre années, au profit des communes de Arue, Faaa, Mahina, Papeete, Pirae et Taiarapu-Est.



Bâti sur la base de 4 axes stratégiques, le CRSD comprend 42 actions, parmi lesquelles, à ce jour, on en dénombre cinq comme étant achevées et 14 actuellement en cours.