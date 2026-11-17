

Un an ferme pour l’homme ivre et sans permis qui avait tué un scootériste

Tahiti, le 17 novembre 2026 – Un homme de 28 ans a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à trois ans de prison dont deux avec sursis pour homicide involontaire. En juillet 2023, le prévenu, ivre et sans permis, avait coupé la route au conducteur d’un deux-roues qui était décédé le lendemain de l’accident des suites de ses blessures.



Le tribunal correctionnel a jugé mardi un jeune homme de 28 ans déjà connu de la justice pour des faits de violences. L’individu était cette fois poursuivi pour un homicide involontaire aggravé commis le 2 juillet 2023 à Paea. Ce jour-là à l’aube et alors qu’il avait passé une soirée arrosée, le prévenu avait coupé la route au conducteur d’un deux-roues. Gravement blessé aux jambes, ce dernier avait été transporté au Taaone où il avait fait plusieurs arrêts cardiaques avant de décéder des suites d’une embolie pulmonaire, le lendemain des faits.



Arrivé avec 30 minutes de retard lors de l’audience mardi et alors que le tribunal avait déjà partiellement instruit les faits en son absence, le prévenu a soutenu que le carrefour sur lequel avait eu lieu l’accident n’était pas éclairé. Le président du tribunal lui a alors opposé les nombreux témoignages fournis tant par les gendarmes que les voisins selon lesquels la lumière fonctionnait parfaitement bien, sur cette portion de route.



Une famille “détruite”



Constitué pour la défense de la famille de la victime, Me François Mestre a ensuite affirmé, lors de sa plaidoirie, que le prévenu ne semblait pas prendre “conscience” de la gravité des faits et des conséquences pour la famille du défunt qui est “complètement détruite”. “Un mort de plus, un de trop”, a-t-il conclu en ajoutant que l’intéressé, non titulaire du permis de conduire, n’avait “rien à faire sur les routes”.



Part de responsabilité



Rappelant que le prévenu encourait 10 ans de prison ferme, la procureure de la République a ensuite pris la parole en insistant sur le comportement du mis en cause qu’elle a accusé de mentir pour se soustraire à sa responsabilité. Avant de requérir quatre ans de prison dont deux avec sursis probatoire pendant deux ans à l’encontre de l’intéressé, la représentante du ministère public a tenu à évoquer les “dégâts irrémédiables” causés sur la victime.



Convoquée au “pied levé” pour défendre le prévenu, Me Betty Hayoun a déploré le “fléau” de la consommation d’ice, d’alcool et des conduites à risque sur les routes. Elle a ensuite évoqué le fait que des traces de consommation de méthamphétamine ont été découvertes dans le sang de la victime en assurant que cette dernière avait une “part de responsabilité”.

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 17 Novembre 2026 à 18:54 | Lu 281 fois



