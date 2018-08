Un an ferme pour l’agression d’un australien

PAPEETE, le 27 août 2018 - Deux multirécidivistes étaient jugés ce lundi en comparution immédiate pour avoir frappé et dépouillé un australien employé sur un navire de croisière. Les deux hommes ont été condamnés à deux ans de prison dont un avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans.



Dans la nuit du 25 au 26 août dernier, un homme est retrouvé blessé dans le centre-ville de Papeete. Il présente une plaie ouverte et une fracture du nez. L’individu, de nationalité australienne, explique aux policiers de la DSP qu’il est employé sur un bateau de croisière qui fait escale à Tahiti. Après avoir passé la soirée dans un bar et alors qu’il rejoignait le navire, il indique s’être retrouvé face à deux hommes qui lui ont porté un violent coup de poing. Il a alors perdu connaissance et s’est fait déposséder de son argent, de ses deux cartes bleues, de son téléphone et de son permis de conduire.



Sur la base d’un témoignage, les forces de l’ordre interpellent rapidement deux hommes qui se baladent dans le parc Paofai. Ils nient tout d’abord les faits puis finissent par reconnaître qu’ils sont bien les auteurs de l’agression.