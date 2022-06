Un Cessna contraint d'amerrir au large de Punaauia

Tahiti, le 7 juin 2022 - Un petit avion Cessna 206 d'un club de parachutisme a été contraint d'amerrir au niveau du récif au large de Punaauia ce mardi matin à 7h47. Deux personnes étaient à bord, dont l'une est légèrement blessée.



Un petit avion de type Cessna 206 appartenant à un club de parachutisme a été contraint d'amerrir au large de Punaauia au PK17 mardi matin à 7h47. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le haut-commissariat a annoncé que l'accident faisait suite à une "avarie technique". Les autorités qui précisent que deux personnes étaient à bord au moment des faits, dont l'une blessée légèrement. Une blessure à la main, confirme la mairie de Punaauia dans un message également diffusé mardi sur les réseaux. L'hélicoptère Dauphin a été mobilisé pour leur porter secours. Les deux occupants ont été hélitreuillés et pris en charge par le Smur, puis conduit à l'hôpital de Taaone pour des analyses.



Sapeurs-pompiers, mutoi, gendarmes et Samu étaient en cours d'intervention sur les lieux. Toute l'opération étant coordonnée par le centre de coordination de sauvetage (JRCC). La brigade de gendarmerie des transports aerien (BGTA) mènera une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident.