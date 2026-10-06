

‘Ukulele et vivo en compétition à Papara

Tahiti, le 17 octobre 2026 – Organisée par la professeure et musicienne Tiheni Ena, la ‘Aito ‘Ukulele Pōrīnetia se tiendra le samedi 14 novembre, à Papara. Cette deuxième édition enrichie invite les passionnés, adultes et enfants, à monter sur scène pour démontrer l’étendue de leurs talents en ‘ukulele et, nouveauté, en flûte nasale. Une compétition “pour faire vivre notre culture et s’ouvrir aux autres”. Les inscriptions sont ouvertes.





Musiciens passionnés, accordez vos ‘ukulele et affûtez vos vivo : c’est à vous de jouer ! Après le Concours ‘Ukulele Jeunesse Espoir organisé en mai 2024 avec 22 participants sur le site culturel de Hotuarea, à Faa’a, Tiheni Ena, musicienne renommée et professeure de ‘ukulele au Conservatoire artistique de la Polynésie française, reconduit l’événement dans un nouveau format. Rendez-vous est donné le samedi 14 novembre, sur le site de Hotu Maru, à Papara, pour la ‘Aito ‘Ukulele Pōrīnetia.



“Ça change et ça facilite la participation des habitants de la Presqu’île, sans être trop loin de la ville”, remarque l’organisatrice, qui peut compter sur le soutien de la commune de Papara et de plusieurs sponsors, “qui sont encore les bienvenus pour gâter les candidats”. Plusieurs motivations sont d’ailleurs mises en avant : “Il y a des talents à Tahiti et dans les îles, donc c’est l’occasion de rassembler les passionnés du Fenua, mais aussi d’encourager la jeunesse à se produire sur scène pour faire vivre notre culture et s’ouvrir aux autres. C’est une compétition avec un jury, mais on est tous là pour s’amuser. Le message, c’est aime ta culture, elle t’appartient !”



Quatre catégories

En ‘ukulele, quatre catégories sont proposées : tama (6 à 12 ans), taure’a (13 à 17 ans), avatau (adultes amateurs) et tau (adultes expérimentés). Chaque groupe doit être composé de quatre à huit musiciens. Les trois épreuves comprennent un medley instrumental, une bringue et une création improvisée sur les paroles d’une chanson fournie par l’organisation.



Nouveauté de cette année : le vivo. “Je suis tombée amoureuse de cet instrument lors du Heiva i Tahiti et je souhaite aussi le mettre en valeur”, confie Tiheni Ena. Les mêmes catégories d’âges sont ouvertes avec les mêmes frais d’inscription, à savoir 500 francs par enfant et 1 000 francs par adulte. Mais l’épreuve diffère, puisqu’il s’agira d’un solo sous forme d’interprétation libre pour une durée allant de 2 à 4 minutes et 30 secondes. Que ce soit pour le ‘ukulele ou le vivo, certains instruments d’accompagnement sont autorisés, comme les percussions traditionnelles.



À la clé pour les musiciens en lice : des attestations, des trophées et des lots sur mesure. Les spectateurs sont les bienvenus pour écouter et encourager les participants (entrée payante à partir de 13 ans, au tarif de 500 francs). Des démonstrations d’écoles de musique et de danse sont également prévues, avec la possibilité de se restaurer sur place.



​Infos pratiques



Renseignements et inscriptions par téléphone au 87 30 35 44 ou par mail : ‘Aito ‘Ukulele Pōrīnetia, samedi 14 novembre 2026, à partir de 10 heures, sur le site de Hotu Maru, derrière la mairie de Papara.Renseignements et inscriptions par téléphone au 87 30 35 44 ou par mail : [email protected]

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 17 Octobre 2026 à 06:00 | Lu 141 fois



