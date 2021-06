Tumateata Buisson, nouvelle Miss Tahiti 2021

Tahiti, le 25 juin 2021 - La Polynésie a choisi sa nouvelle ambassadrice en la personne de Tumateata Buisson. Un moment fort, car la précédente édition 2020 n'avait pas pu se tenir en raison de la Covid-19. Ses première et deuxième dauphines sont respectivement Monoihere Debeuf et Eileen Thuau, et Natalia Louvat a été sacrée Miss Heiva. La nouvelle reine de beauté représentera le fenua lors de l'élection de Miss France 2022, en décembre prochain.

L'élection de la plus belle femme du fenua fêtait ses 60 ans ce vendredi soir. Les dix vahine purotu ont défilé dans les jardins de la mairie de Papeete sur le thème du Tiurai. Une soirée de toute beauté, animée par Miss Tahiti 2014 et Première Dauphine de Miss France 2015 Hinarere Taputu. Elle était accompagnée de Jean-Pierre Foucault, plus que ravi d'être présent pour sa seconde venue au fenua dans le contexte de ces élections. Comme à l'accoutumée, les spectateurs présents ont encouragé leurs candidates préférées, scandant leur nom ou leur numéro le plus fort possible depuis les tables.

Cette année, les candidates ontfortement impacté le public avec leur défilé en tenues personnelles, en maillot, mais surtout en robe de soirée. Le jury, composé d'anciennes miss ( dont Moea Faugerat, Vaimalama Chaves, Raipoe Adams, Vaea Ferrand, Vaea Olanda, Turouru Temorere ou encore Manoa Frugéa) a eu bien du mal à départager les prétendantes au titre de Miss Tahiti 2021.

C'est finalement Tumateata Buisson, qui avait été choisie par le public lors du gala, qui a remporté le titre d'ambassadrice de beauté du fenua. Matahari Bousquet, tenante du titre en 2019, lui a passé le flambeau en lui remettant l'écharpe : un moment émouvant après deux ans de règne, la précédente édition n'ayant pas pu se tenir . Monoihere Debeuf et Eileen Thuau sont respectivement sa première et deuxième Dauphine. Natalia Louvat remporté l'écharpe de Miss Heiva, tandis que deux candidates finalistes ont remporté le prix du meilleur costume ensemble : la nouvelle Miss Tahiti Tumateata Buisson, et la nouvelle Miss Heiva Natalia Louvat.

L'album photo de la soirée :