

Tumaraa, de nouvelles élections municipales possiblement les 17 et 24 janvier prochain

Tahiti le 5 novembre 2026. Le haut-commissariat a pris acte de la démission de plus d'un tiers du conseil municipal de Tumara'a. Les prochaines élections anticipées pourraient se dérouler les 17 et 24 janvier 2027.





A la suite des démissions de plusieurs conseillers municipaux, le maire de la commune de Tumaraa a présenté sa démission au représentant de l’Etat en Polynésie française.



Alexandre Rochatte, haut-commissaire de la République en Polynésie française, a accepté le 3 novembre 2026 cette demande du maire de Tumaraa et celles des deuxième, troisième et cinquième adjoints ainsi que celle du maire délégué de Fetuna.



Plus du tiers des sièges du conseil municipal de Tuamaraa devient donc vacant. En application du code général des collectivités territoriales, le Haut-commissaire de la République doit, par conséquent, organiser une nouvelle élection municipale afin de procéder au renouvellement de l’intégralité des sièges du conseil municipal de Tumaraa.



Le calendrier de cette élection est en cours de définition : la date du premier tour pourrait être fixée au dimanche 17 janvier 2027, et en cas de second tour, au dimanche 24 janvier 2027. Un arrêté viendra prochainement fixer les dates définitivement.

La gestion de la commune jusqu’à la nouvelle élection : Les treize élus du conseil municipal, non démissionnaires, restent en exercice et poursuivent leur mandat, jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal procédant des élections. Durant cette période, ils devront prioritairement adopter les décisions nécessaires à la continuité des services publics et celles indispensables à la bonne administration de la commune. Ils devront s’abstenir, au regard de la période transitoire qui s’ouvre, d’adopter des décisions qui engagent durablement la commune.



Dans l’attente de l’installation du futur conseil municipal, l’actuel premier adjoint au maire assurera l’intérim des fonctions de maire. Il assurera prioritairement les attributions du maire liées à la bonne marche des services publics, aux pouvoirs de police et aux fonctions exercées en qualité d'agent de l’État. Il lui reviendra également d’organiser, avec l’appui des services de l’État, les prochaines opérations de vote.



Au titre du contrôle de légalité exercé par le représentant de l’Etat en Polynésie française, les actes pris par les élus en exercice seront examinés au regard des éléments suivants : intérêt communal, motivation, conditions d'adoption et conformité des actes aux règles de droit applicables.



La subdivision administrative reste en appui permanent auprès des élus au cours de cette période.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 5 Novembre 2026 à 15:42 | Lu 238 fois



