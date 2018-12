Tua Rata : l'OPT et Air Tahiti Nui inaugure officiellement leurs nouveaux locaux

FAA'A, le 11 décembre 2018 - L'immeuble Tua Rata a été officiellement inauguré ce mardi à Faa'a en présence d'Edouard Fritch, président du Pays, et d'une partie du gouvernement. Ce bâtiment d'une superficie de 14 000 mètres carrés abrite le nouveau centre de traitement de courriers de l'OPT, des services postaux et administratifs de la poste, ainsi que le nouveau siège social d’Air Tahiti Nui.



Trois ans après la pose de la première pierre, l'immeuble Tua Rata, situé aux abords de l'aéroport international de Faa'a, a été officiellement inauguré ce mardi en présence d'Edouard Fritch, président de la Polynésie française, et d'une partie du gouvernement. Ce bâtiment d'une superficie de 14 000 mètres carrés, réparti sur huit niveaux accueille, et réuni en seul lieu "deux entreprises majeures" du territoire a insisté le chef de l'exécutif. En effet l'Office des postes et télécommunications (OPT), et la compagnie aérienne locale Air Tahiti Nui (ATN) ont maintenant depuis plusieurs semaines pris leurs quartiers dans cet immeuble flambant neuf.



"Pour faire face aux besoins d'aujourd'hui et relever les défis économiques et sociétaux de demain, l'OPT et ATN se sont unis pour donner naissance à l'immeuble Tua Rata destiné à accueillir les bureaux administratifs de l'opérateur Fare Rata regroupant les services postaux et financiers de l'OPT, son nouveau centre de traitement du courrier, un bureau de poste, et le siège social d'ATN", indique un communiqué du Pays.