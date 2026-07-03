

Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran

Washington, États-Unis, le 14 juillet 2026. Donald Trump a affirmé mardi sur Fox News qu'il frapperait des centrales électriques et des ponts en Iran la semaine prochaine si aucun accord n'était conclu avec Téhéran.



"Ca va vraiment mal tourner pour eux car la semaine prochaine ce sera le tour des centrales électriques. La semaine prochaine ce sera au tour des ponts", à moins que les Iraniens ne "s'assoient à la table des négociations", a déclaré le président américain.

Interrogé sur combien de temps les frappes américaines allaient durer, Donald Trump a répondu: "Elles se poursuivront jusqu'à ce que je dise que cela suffit".

Les Etats-Unis ont lancé mardi soir de nouvelles frappes contre l'Iran et recommencé à bloquer ses ports, Donald Trump renonçant en revanche à taxer les navires franchissant le détroit d'Ormuz, au coeur de la guerre.

La reprise de ce blocus maritime à 20H00 GMT ainsi que des bombardements, d'une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril, minent les efforts diplomatiques pour rendre durable le protocole d'accord signé le 17 juin.

Rédigé par AFP le Mardi 14 Juillet 2026 à 13:47 | Lu 79 fois





