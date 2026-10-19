

Trois pêcheurs disparus au sud-ouest de Huahine

Samedi soir, vers 21h, un signalement est parvenu au JRCC Papeete. À Huahine, une embarcation de type poti marara, à bord de laquelle se trouvent 3 personnes, n’est pas rentrée de sa sortie en mer.



À la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, l’hélicoptère inter-administrations Dauphin a débuté les recherches dans la zone vers 0 h 30. Après une escale à Raiatea pour son avitaillement, il a repris les recherches au lever du jour. L’avion Falcon 50 de la flottille 25F a également décollé au lever du jour afin de renforcer le dispositif de recherche.



Ces moyens aériens ont été appuyés par plusieurs bateaux en provenance de Raiatea et de Huahine.



Vers 1h30 la nuit dernière, l’hélicoptère Dauphin a localisé le bateau recherché au sud-ouest de Huahine. Le navire était vide.



Les recherches des personnes disparues sont toujours en cours. Les opérations se poursuivent avec le concours des moyens nautiques des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie de Huahine.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 25 Octobre 2026 à 07:49 | Lu 829 fois



