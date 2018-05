Triathlon des entreprises: Décès d'un militaire suite à un malaise cardiaque

MOOREA, le 1er mai 2018- Le triathlon des entreprises a été endeuillé par un terrible accident ce mardi à Arue. Bruno Bergeret, 45 ans, courait avec l'équipe des militaires. Lors de l'épreuve de natation, il a fait un malaise cardiaque, alors qu'il se trouvait à 40 mètres du bord. Les équipes de secouristes ont tenté de le réanimer en lui prodiguant des massages cardiaques pendant plus de vingt minutes, mais ces gestes n'auront pas suffi. Les pompiers l'ont emmené à l'hôpital du Taaone, mais la victime est malheureusement décédée.

Le chef de corps qui faisait la course également a immédiatement prévenu la famille en métropole.

Le Président de la fédération s'est montré bouleversé par ce terrible accident. "Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, il avait fourni un certificat médical qui ne laissait rien supposer. Il s'agit d'un accident de sport comme il en arrive malheureusement de plus en plus souvent. Nous sommes de tout coeur avec la famille! " explique Jean-Michel Monot.



L'équipe de Tahiti Infos présente toutes ses condoléances à la famille, ainsi qu'aux proches