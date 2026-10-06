

Triathlon - Kona Tri signe un doublé au Cross d’Atimaono

Tahiti, le 18 octobre 2026 - La cinquième édition du Cross triathlon d’Atimaono s’est déroulée, ce dimanche, dans la commune de Papara. L’épreuve organisée par le club Vahine Tri, sous l’égide de la Fédération tahitienne, a rassemblé près de 80 participants. Jean-Marc Rimaud l’a emporté après avoir fait la course en tête tout comme sa coéquipière Adélaïde Treujou. Cette épreuve était l’une des dernières échéances avant la Xterra de Moorea qui se déroulera dans quelques semaines (7 et 8 novembre).



Le site flambant neuf d’Atimaono a accueilli, ce dimanche matin, la cinquième édition de son Cross triathlon. Les coureurs ont pu bénéficier de conditions météorologiques optimales et d’un nouveau parcours “plus technique” proche du bord de mer à Papara.



En tout, près de 80 athlètes ont participé à l’une des quatre courses au programme de la journée organisée par le club 100 % féminin de Vahine Tri. “L’ensemble des filles étaient présentes non pas pour courir, cette fois-ci, mais pour tout mettre en place”, explique la présidente de l’association, Cécile Do Huu.





Adélaïde Treujou s’impose malgré une chute La journée a été lancée avec le format XS (250 m de natation, 5 km de VTT et 2 km de course à pied). Au bout de deux boucles autour du parc, c’est Jules Hotellier, vainqueur du duathlon de Punaauia début octobre, qui a terminé en tête.



L’épreuve reine sur la distance S (500 m de natation, 11 km de VTT, 4 km de course à pied) a réuni plus d'une trentaine d’athlètes sur la ligne de départ.



Dès le début des hostilités, Jean-Marc Rimaud (Kona Tri), déjà vainqueur du triathlon d’Atimaono en 2023, a pris les commandes en sortant à la première position de la partie à la nage. Il a ensuite su gérer son avance sur le reste du peloton pour finalement s’imposer en un peu moins d’une heure d’effort.



Chez les hine, Adélaïde Treujou a permis au club de Kona Tri de faire le doublé. Elle a réalisé les quatre boucles du parcours en un peu plus d’une heure et dix minutes, ce qui lui a permis de signer un Top 20 au scratch et ce malgré une chute dans la rivière sur la partie VTT.



“Un bon entraînement” avant la XTerra à Moorea Comme l’année dernière, trois équipes ont également participé à une course en relais. “L’objectif est d’attirer les personnes qui ne sont pas forcément des adeptes du triathlon et de leur faire découvrir la discipline”, insiste la dirigeante de Vahine Tri.



Les plus jeunes sportifs (6 à 11 ans) ont quant à eux eu l’honneur de clôturer la journée et ont offert du suspense aux spectateurs sur la course à pied.



Cette compétition était le dernier moment de se tester pour les futurs participants de la XTerra à Moorea (7 et 8 novembre), rappelle Cécile Do Huu : “On est le seul cross de triathlon. C’était un bon entraînement à trois semaines de la compétition sur l’île Sœur”.



Avant cela, une swimrun est prévue, le samedi 31 octobre, à Rangiroa dans l'archipel des Tuamotu. Les inscriptions pour cet événement organisé par le club Team Tiputa sont ouvertes jusqu’au 26 octobre.







Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 18 Octobre 2026 à 18:28 | Lu 317 fois



