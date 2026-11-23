

Travaux de sécurisation du talus sur la route de Saint-Hilaire à Faa'a

Tahiti le 23 novembre 2026. Des travaux de sécurisation du talus situé en amont du cimetière communal de Faa’a, sur la route de Saint-Hilaire (RT 13) débutent ce lundi.





Destinées à renforcer la sécurité des usagers de la RT 13, ces opérations seront réalisées du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h, et ce, pour une durée d’environ quatre mois.



Pendant les horaires des travaux, la circulation sera maintenue sur une seule voie et régulée par un alternat à feux.



Afin de limiter la gêne occasionnée, toutes les dispositions nécessaires seront mises en œuvre pour assurer la circulation des usagers dans les meilleures conditions de sécurité.



Une signalisation de chantier sera installée et entretenue pendant toute la durée des interventions.



Les usagers et automobilistes sont invités à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements dans cette zone durant les travaux.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 23 Novembre 2026 à 15:03 | Lu 168 fois



