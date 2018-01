Transports en commun : Quatre nouveaux bus scolaire pour la presqu'île

Willy Chung Sao estime à 12 ans la durée de vie moyenne d'un bus de transport public et scolaire. Or, avec le manque de visibilité, les entreprises délégataires n'avaient pas investi dans de nouveaux véhicules. Aujourd'hui, ces bus arrivent en fin de vie. Le directeur général de la société NTCE se justifie, "Depuis fin 2013, la convention a été prorogée à trois reprises coupant toute visibilité aux délégataires sur les éventuels investissements à réaliser pour maintenir la qualité des services qui se dégradent fortement avec de nombreux véhiculent ayant dépassé le million de kilomètres. Une prorogation d'une nouvelle année ne nous permet ni d'investir sur une durée aussi courte pour amortir les nécessaires investissements et nous condamne à poursuivre l'exploitation de bus vétustes" se justifie l'homme d'affaires. "Aussi afin de maintenir sa flotte vieillissante en état de fonctionnement une année de plus, la société NTCE va devoir mener d'important et couteux travaux en entretien à ce jour non budgété qui vont lourdement obérer sa trésorerie. Pour ces raisons la société NTCE a investi dans 10 bus sans aide publique."