Toxi-infection alimentaire collective en cours à Rangiroa

Les personnes touchées présentent des symptômes gastro-intestinaux classiques : nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhées. Dans la majorité des cas, ces manifestations restent bénignes et disparaissent spontanément dans les 24 à 48 heures.

Contacté par nos soins, le tāvana de Rangiroa, Tahuhu Maraeura, confirme qu'une vingtaine de cas ont été recensés. Une personne a dû être évacuée sanitaire dimanche vers Tahiti, témoignant de la gravité de certains cas. Le maire s'attend à ce que de nouveaux malades se déclarent dans la journée. Il rappelle que l'île ne dispose que de quatre infirmiers et deux médecins généralistes pour faire face à cette situation.



La commune appelle à la vigilance et recommande de contacter rapidement le centre médical en cas de vomissements ou diarrhées persistants, de signes de déshydratation (soif intense, bouche sèche, vertiges, urine concentrée), de fièvre élevée (supérieure à 38,5°C) ou de présence de sang dans les selles ou vomissements. Une attention particulière est demandée pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.



À ce stade, ni la mairie ni le dispensaire n'ont pu préciser l'origine ou les causes de cette toxi-infection. Une enquête est en cours pour identifier la source de contamination. En attendant, les autorités sanitaires recommandent à la population de bien s'hydrater.

