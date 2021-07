TousAntiCovid : le QR code opérationnel dès la fin de la semaine en Polynésie

Tahiti, le 12 juillet 2021 – La dernière contrainte technique désormais levée, la future attestation vaccinale à QR code pourra être sollicitée sur le site mes-demarches.gov.pf dès la fin de la semaine par les voyageurs vaccinés, ou en attente de seconde dose.



Elle s'appellera le “certificat vert numérique” et dès la fin de la semaine, les Polynésiens qui le souhaitent devraient pouvoir la solliciter sur mes-demarches.gov.pf. La dernière contrainte technique enfin levée, l'attestation vaccinale se concrétise. Une passerelle sécurisée entre l'Imprimerie Nationale Groupe et l'application Vaxi de la Polynésie française va désormais permettre le transit des signatures contenues dans les certificats Covid numériques de l'Union européenne.



L’attestation comportera un QR code reconnu par tous les états membres de l'Union européenne, sous un format (en Français et Anglais) qui permettra de simplifier les voyages à l’étranger et notamment en Europe. Elle sera ainsi “dématérialisée” sur un smartphone via l’application TousAntiCovid, téléchargeable en Polynésie depuis plusieurs déjà semaines.

Ces attestations s'adressent aux personnes ayant réalisé en Polynésie française soit un schéma vaccinal complet, soit au moins l’une des doses (ex : l'une en métropole et l'autre en Polynésie). Mais elles visent également les personnes ayant réalisé un schéma vaccinal ”partiel” et partant vivre hors de la Polynésie. Notez que les attestations seront uniquement délivrées pour des vaccins reconnus en Europe et donc en Polynésie (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson).