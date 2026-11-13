

Tous les vols vers les USA sont provisoirement suspendus

New York, États-Unis, 13 novembre 2026. Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a ordonné vendredi à l'ensemble des aéroports américains d'arrêter la totalité des vols, à la suite de "problèmes de communication" affectant plusieurs centres de contrôle aérien.



La FAA a précisé que ses techniciens étaient à l'oeuvre pour déterminer l'origine du problème. Deux pannes de communications avaient affecté en 2025 les vols à Newark, l'un des trois grands aéroports desservant New York.

le Vendredi 13 Novembre 2026 à 12:15 | Lu 687 fois



