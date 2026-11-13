Tahiti Infos

Tous les vols vers les USA sont provisoirement suspendus


Tous les vols vers les USA sont provisoirement suspendus
New York, États-Unis, 13 novembre 2026. Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a ordonné vendredi à l'ensemble des aéroports américains d'arrêter la totalité des vols, à la suite de "problèmes de communication" affectant plusieurs centres de contrôle aérien.

La FAA a précisé que ses techniciens étaient à l'oeuvre pour déterminer l'origine du problème. Deux pannes de communications avaient affecté en 2025 les vols à Newark, l'un des trois grands aéroports desservant New York.

le Vendredi 13 Novembre 2026 à 12:15 | Lu 687 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site