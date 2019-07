Tour de France : les athlètes arrivent dimanche

Papeete, le 24 juillet 2019 -Le fameux événement sportif a démarré le 6 juillet dernier en Belgique. Depuis, les cyclistes enchaînent les étapes. La dernière est prévue dimanche 28, sur les Champs Élysées à Paris.



Appelé Le tour ou la grande boucle, le tour de France est un événement sportif né en 1903. À l'époque le cyclisme était en plein développement. Le tour de France a été organisé par le journal l'Auto qui voulait relancer ses ventes. Le succès a été tel, que la course a été reconduite.



En 1903, la course se faisait en 6 étapes (soit une distance de 2 428 kilomètres). La vitesse moyenne était alors de 25,679 km/h. En 2018, le tour de France a comporté 21 étapes, soit 3 349 kilomètres. La vitesse moyenne des coureurs était de 40,206 km/h.



Depuis 1903, le tour a été organisé tous les ans ou presque. Il a été interrompu pendant les deux guerres mondiales. La fameuse caravane du tour a été mise en place en 1932. L'arrivée sur les Champs-Élysées en 1975.



Le parcours change chaque année. Le départ le plus éloigné de la France a été choisi à Berlin en 1987. Plus de mille kilomètres séparent la ville de la frontière française.