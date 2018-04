Territoriales : suivez en direct la soirée électorale

PAPEETE, le 22 avril 2018. Suivez en direct la soirée électorale à partir de 19 heures. Au fur et à mesure, à partir de 20 heures, lorsque tous les bureaux de vote seront fermés, nous vous transmettrons les résultats. Nos journalistes sont mobilisés pour vous faire vivre ce 1er tour dans les bureaux de vote et vous livrer les premières réactions des candidats aux territoriales.



Pour rappel, six listes de 57 candidats et 16 suppléants se sont présentées devant les électeurs :

- Te Ora Api no Porinetia, conduite par Marcel Tuihani ;

- Tavini Huiraatira, conduite par Oscar Temaru ;

- E Reo Manahune, conduite par Tauhiti Nena ;

- Tahoera’a Huiraatira, conduite par Geffry Salmon ;

- Union Polynésienne Républicaine, conduite par Jérôme Gasior ;

- Tapura Huiraatira, conduite par Edouard Fritch.