Tepuaraurii Teriitahi et Steeve Chailloux au second tour

Tahiti, le 4 juin 2022 - La candidate Tapura Tepuaraurii Teriitahi (8 686 voix - 33,24% des suffrages exprimés) et le candidat Tavini Steeve Chailloux (7 537 - 28,84%) sont qualifiés pour le second tour des législatives le 18 juin prochain. La députée sortante Nicole Sanquer réalise un honorable 4 524 voix (17,31% des exprimés) mais trop faible pour se qualifier au second tour avec seulement 6,73% des voix des inscrits. Comme le Amuitahira'a Jonthan Tarihaa (3 330 - 12,74%) qui échoue à 4,95% des inscrits.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Samedi 4 Juin 2022 à 23:31 | Lu 1029 fois