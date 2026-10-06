Temps fort culturel et premier parquet

Cérémonie d’ouverture de la FIBA Polynesian Cup sur le nouveau parquet de la salle omnisports de Toahotu.
Tahiti, le 19 octobre 2026 – La cérémonie d’ouverture de la FIBA Polynesian Cup s’est tenue ce lundi après-midi à Taiarapu-Ouest, un temps fort culturel pour les délégations de Tahiti, des Samoa, des îles Cook, des Samoa américaines et des Tonga venues s’affronter sur le nouveau parquet de la salle omnisports de Toahotu. Hérité du club de Wellington, il pourrait ensuite accueillir les entrainements de la sélection tahitienne en vue des Jeux du Pacifique.
Les délégations de Tahiti, des Samoa, des îles Cook, des Samoa américaines et des Tonga étaient réunies ce lundi après-midi à Taiarapu-Ouest. Avant de donner le coup d’envoi des matchs de cet événement inédit au Fenua, c’est une cérémonie culturelle qui attendait les sélections masculines et féminines, accueillies au son des percussions traditionnelles et du pū. Les athlètes et les officiels ont mis à l’honneur les coutumes de leurs pays respectifs à travers la danse et la remise de présents.
Inaugurée fin 2023, la salle omnisports de Toahotu a été métamorphosée pour l’occasion : avec le soutien de la FIBA Oceania, le site a hérité de l’ancien parquet du club de Wellington. Un don qui ouvre la voie aux compétitions internationales. “Ce parquet va rester définitivement dans cette salle. Le terrain et le scoreur, qui appartient à la commune, vont servir au basket, mais aussi au volley, au futsal et à d’autres disciplines”, nous a indiqué le maire de Taiarapu-Ouest et président de la Fédération tahitienne de basket-ball, Faana Taputu.
Quant aux paniers comptant parmi les trois paires acquises par le Pays, ils sont eux aussi inaugurés à l’occasion de ce tournoi-test : “Je vais voir avec l’IJSPF si cette paire peut rester ici jusqu’aux Jeux du Pacifique : en attendant que les travaux soient terminés dans les salles officielles, nos joueurs pourront déjà s’entrainer sur du parquet”.
Les délégations de Tahiti, des Samoa, des îles Cook, des Samoa américaines et des Tonga étaient réunies ce lundi après-midi à Taiarapu-Ouest. Avant de donner le coup d’envoi des matchs de cet événement inédit au Fenua, c’est une cérémonie culturelle qui attendait les sélections masculines et féminines, accueillies au son des percussions traditionnelles et du pū. Les athlètes et les officiels ont mis à l’honneur les coutumes de leurs pays respectifs à travers la danse et la remise de présents.
Inaugurée fin 2023, la salle omnisports de Toahotu a été métamorphosée pour l’occasion : avec le soutien de la FIBA Oceania, le site a hérité de l’ancien parquet du club de Wellington. Un don qui ouvre la voie aux compétitions internationales. “Ce parquet va rester définitivement dans cette salle. Le terrain et le scoreur, qui appartient à la commune, vont servir au basket, mais aussi au volley, au futsal et à d’autres disciplines”, nous a indiqué le maire de Taiarapu-Ouest et président de la Fédération tahitienne de basket-ball, Faana Taputu.
Quant aux paniers comptant parmi les trois paires acquises par le Pays, ils sont eux aussi inaugurés à l’occasion de ce tournoi-test : “Je vais voir avec l’IJSPF si cette paire peut rester ici jusqu’aux Jeux du Pacifique : en attendant que les travaux soient terminés dans les salles officielles, nos joueurs pourront déjà s’entrainer sur du parquet”.