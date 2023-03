Télécommunications : Perturbations nocturnes à prévoir sur le réseau mobile

Tahiti le 21 mars 2023 – L'opérateur Onati de l'OPT a annoncé mardi poursuivre ses travaux de "sécurisation" de son réseau de télécommunications. Des perturbations nocturnes sont à prévoir pour les abonnés Vini, Vodafone et Viti.



La filiale Onati du groupe OPT a annoncé mardi poursuivre ses travaux de "sécurisation" de son réseau de télécommunications. L'opération risque d’engendrer des perturbations sur le réseau mobile polynésien pour les abonnés Vini et la clientèle des autres opérateurs. Pour limiter le dérangement, les opérations seront menées de nuit entre 22 heures et 5 heures du matin le mercredi 22, le samedi 24 et le dimanche 26 mars. Selon nos informations, les éventuelles perturbations concerneront plus particulièrement les services voix et SMS du réseau 2G dans les îles. Mais Onati assure également qu’en cas de mauvais fonctionnement du réseau, une "communication de crise" sera activée pour la clientèle.