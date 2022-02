Tefana et Vénus ne neutralisent à Puurai

Tahiti, le 12 février 2022 - En ouverture de la 10e journée de Ligue 1, ce vendredi, Tefana a tenu en échec Vénus à Puurai (1-1). Teaki Le Brun a ouvert le score pour les jaunes et verts de Faa'a avant que l'inévitable Teaonui Tehau, sur un pénalty, n'égalise pour le club de Mahina. Grâce aux deux points du nul Vénus reprend provisoirement la tête du classement, en attendant le match opposant Dragon à Tiare Tahiti, ce samedi. Tefana de son côté double Pirae et s'empare de la troisième place.



Un match Tefana-Vénus est toujours une affiche phare dans une saison de Ligue 1. Elle l'est d'autant plus lorsqu'il y a de l'enjeux. Le club de Mahina, dauphin de Dragon au classement, avait l'occasion de reprendre provisoirement la tête en cas de succès face au rival de Faa'a. Les jaunes et verts de leurs côtés pouvaient se rapprocher de la tête en cas de victoire.



Et l'entrée en matière a été compliquée pour les joueurs de Tefana, asphyxiés au cours des 45 premières minutes, complètement pris par le pressing généré par les protégés de Samuel Garcia. Mais sur le plan offensif, la bande à Teaonui Tehau a manqué de justesse dans les derniers mètres pour réellement mettre en danger Mikael Roche. Les hommes de Sébastien Labayen ont fait le dos rond et se sont offerts de belles opportunités en contre ou sur coup de pied arrêté. En témoigne, le coup-franc du capitaine Viritua Tiaiho bien sorti par Teave Teamotuaitau.

Une dernière demi-heure agitée Puis la partie s'est clairement emballée au cours de la dernière demi-heure. Teanui Tehau a allumé la première mèche lorsqu'il est venu gratté un ballon dans les pieds d'un défenseur avant de tromper Mikael Roche avec un intérieur du pied. Les bleus de Mahina ont exulté pendant quelques secondes avant l'arbitre ne retire le but, estimant que Filou avait récupéré le ballon illicitement. Puis dans la foulée de ce but refusé, Tearii Labaste va se rater deux fois de suite en face à face avec Teave Teamotuaitau. Sur la première situation le portier de Vénus a réalisé une belle sortie et sur la seconde, Labaste a complètement manqué le cadre.



Mais à force de pousser et face à une défense adverse fébrile, Tefana allait ouvrir le score par l'intermédiaire de Teaki Le Brun qui a profité d'un bon travail de Honoura Maraetefau (1-0, 74e). La réaction des joueurs de Mahina a été quasiment immédiate lorsque l'arbitre siffle un pénalty pour Vénus. Teaoni Tehau ne s'est pas fait prier pour transformer la sanction et ramener son équipe à hauteur (1-1, 80e). Malgré quelques situations en fin de rencontre pour les joueurs de Mahina, le score ne bougera plus.



Et avec les deux points du nul, Vénus reprend provisoirement la tête de la Ligue 1 avec un point d'avance sur Dragon. Le club de Titioro qui aura l'occasion de reprendre son fauteuil, ce samedi, en cas de succès face à Tiare Tahiti. Tefana pour sa part s'invite pour le moment sur la troisième marche du podium aux détriments de Pirae.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 12 Février 2022 à 06:16 | Lu 130 fois