Tearotua Hue, lauréat pour la seconde fois du concours Poésie en liberté

Tahiti, le 5 juillet 2022 - Tearotua Hue, étudiant à l'Université de la Polynésie française, a reçu le Premier Prix des Collectivités d'outre-mer, catégorie étudiants, du concours 2022 Poésie en liberté. Un concours international dont il avait déjà été lauréat en 2020. Son poème "Étau douloureux" sera publié dans l'anthologie 2022.



C'est la deuxième fois qu'il est récompensé pour ses poèmes. Tearotua Hue, étudiant à l'Université de la Polynésie française, a reçu le Premier Prix des Collectivités d'outre-mer, catégorie étudiants, du concours 2022 Poésie en liberté, qui promeut la poésie française des jeunes de 15 à 25 ans dans le monde depuis 1998. En 2020, il avait déjà été primé alors qu'il était encore lycéen à Raiatea.



Avec "Étau douloureux", Tearotua Hue a passé avec brio les différentes étapes de sélection : celle du comité de lecture composé d'une quarantaine de lecteurs (professeurs, professionnels de l’édition et de la culture, partenaires institutionnels et privés, artistes…), puis le vote intermédiaire de quatre poètes et enfin, le jury final composé de onze lycéens, étudiants et apprentis.



Les résultats du concours ont été publiés le 23 juin. Le 21 novembre, une cérémonie de remise des prix se tiendra à Paris. Tearotua Hue recevra également l'anthologie 2022, éditée chez Unicité, dans laquelle sont poème est publié.