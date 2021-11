Tearii Alpha démis de ses fonctions de vice-président

Tahiti, le 4 novembre 2021 - Le président du Pays, Edouard Fritch, a pris la décision de démettre de ses fonctions de vice-président le numéro deux de son gouvernement, Tearii Alpha, à la suite de sa décision de refuser de se vacciner contre le Covid-19. La décision a été annoncée mercredi soir en comité de majorité du Tapura, en présence de l'intéressé qui l'a accepté. Tearii Alpha reste néanmoins ministre de l'Agriculture, de l'Economie bleue et en charge de la Recherche.



Deux semaines après le conseil politique du Tapura organisé le 21 octobre dernier à la mairie de Pirae, le président du Pays et du parti majoritaire a mis sa menace à exécution. Mercredi soir, lors d'un comité de majorité du Tapura, Edouard Fritch a annoncé qu'il démettait de ses fonctions son vice-président Tearii Alpha à la suite de sa décision de refuser la vaccination contre le Covid-19. Edouard Fritch a annoncé que Tearii Alpha restait au gouvernement, mais au poste de simple ministre toujours chargé de l'Agriculture, l'Economie bleue et la Recherche.



La décision a été annoncée en présence de Tearii Alpha qui l'a acceptée. Edouard Fritch n'a pas donné d'information sur l'identité du successeur de Tearii Alpha à la vice-présidence, annonçant qu'il s'exprimerait dans les jours à venir sur cette décision.



"J’ai pris le temps de mûrir ma décision"



Dans un communiqué diffusé jeudi en fin de matinée, la présidence a détaillé les motifs de cette décision. "Le président a rappelé que l’ensemble des ministres avait unanimement adopté en conseil des ministres la loi sur l’obligation vaccinale. Il considère que le choix personnel de M. Alpha n’est pas compatible avec l’exemplarité que requiert la fonction de numéro deux du gouvernement, et qu’il jette le trouble au sein de l’opinion publique." Le communiqué reprend les propos d'Edouard Fritch en comité de majorité : "On m’a parfois reproché de tarder à décider. Vous me connaissez à présent, j’ai pris le temps de mûrir ma décision, tout comme j’ai laissé le temps à Tearii Alpha de mûrir la sienne. (...) Je considère que lorsqu’on est un homme politique, les considérations individuelles doivent s’effacer devant la responsabilité collective."



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Jeudi 4 Novembre 2021 à 09:59 | Lu 3807 fois