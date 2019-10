Team OPT, en juniors et Teva chez les dames conservent leur titre

Raiatea, le 31 octobre 2019 - Les 11 équipages engagés en juniors et les 21 équipes inscrites en seniors dame se sont élancés jeudi pour la 28ème édition de la Hawaiki Nui Va’a. Au bout des 26 kilomètres de course entre la plage de Puanoa et Uturoa, le Team OPT a conservé son titre chez les taure’a. Et chez les femmes c’est Teva a signé une nouvelle victoire dans l’épreuve.



Après le départ des seniors et des vétérans hommes mercredi, c’était au tour des dames et des juniors de prendre le départ jeudi de la 28eme édition de la Hawaiki Nui Va’a.



Au programme pour les aito une étape de 26 kilomètres entre la plage de Punoa à Taputapuatea, et Uturoa.



En juniors homme 11 équipes étaient engagés, avec les grosses écuries telles que Team OPT, vainqueur l’an dernier, ou encore EDT Va’a. Mais au départ c’est Tamarii Faanui de Bora Bora, emmené notamment par Teanavai Pahuiri qui prend les devants suivi de près par les jeunes postiers et les rameurs du Team Toa Marama de Raiatea.



Et c’est dans le surf que Team OPT va faire la différence sur ses adversaires grâce à son peperu Hitiroa Masingue, champion du monde junior en V1 en Australie en juillet dernier. Team OPT passe ainsi en première position la passe de Te Avarua, file vers une deuxième victoire consécutive à la Hawaiki Nui Va’a juniors.